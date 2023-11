UD setter opp fly fra Kairo lørdag

Utenriksdepartementet setter lørdag opp en flyvning med Norwegian fra Kairo, skriver UD i en pressemelding. Flyet er et tilbud til norske borgere som har kommet ut av Gaza.

– Vi er glade for at nok en stor gruppe norske borgere nå har kommet ut av Gaza. En stor del av disse er barn som har levd med stor usikkerhet og under svært vanskelige forhold i lang tid. For å sikre at alle kommer seg trygt og raskt hjem, setter vi nå opp et fly til Norge. Vi er glade for at Norwegian stiller fly til disposisjon, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Rundt halvparten av de norske borgerne som er kommet til Egypt fra Gaza er barn.