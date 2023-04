UD formidler sterk bekymring til Sudans myndigheter

UD har uttrykket sterk bekymring til Sudans myndigheter rundt sikkerhetssituasjonen for diplomater i landet.

Søndag ble boligen til den norske ambassadøren truffet av en rakett.

– Det er svært alvorlig at boligen til vår ambassadør i Khartoum ble truffet av en rakett søndag. Vi har formidlet til sudanske myndigheter vår sterke bekymring over den svært farlige situasjonen for diplomatene som tjenestegjør i Khartoum.

– Vi ber sudanske myndigheter om å gjøre alt de kan for å etterleve plikten til å beskytte diplomater, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den norske ambassadøren ble ikke skadet av raketten, men boligen har fått store ødeleggelser.

Norge har for tiden tre utsendte diplomater i Khartoum.

Boligen til en annen norsk diplomat ble truffet av skudd både i går og i dag. Denne diplomaten er for tiden i Norge. En vakt på eiendommen ble lettere skadet.