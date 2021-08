UD ber forsvaret om hjelp

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til NRK at forsvaret er blitt bedt om å bistå med evakuering av den norske ambassaden i Afghanistan. Nå koordineres operasjonen.

– Sånn som jeg ser det nå ser det ut som det kan gå ganske greit å evakuere ambassaden fordi situasjonen er som den er i Kabul. Det er snakk om å komme seg til flyplassen, laste om bord og trekke ut, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– For det første så er det, det praktiske med å legge til rette for sikkerheten med både de folkene vi har der nede, ikke minst den kontakten vi har med amerikanerne. Det er mye som skal koordineres når folk skal inn og ut av flyplassen og så er det rett og slett og hjelpe til med logistikk for å hjelpe på plass i flyene og få dem avgårde, legger forsvarssjefen til.

Etter det NRK kjenner til er det snakk om mellom 50 og 60 personer ved ambassaden, som kan bli evakuert.