Tyske skolejenter tilstår drap på jevnaldrende jente (12)

To tyske jenter på 12 og 13 år innrømmer å ha stukket i hjel en 12 år gammel jente nær småbyen Freudenberg, opplyser politiet.

Drapsofferet Luise ble meldt savnet lørdag da hun ikke kom hjem som planlagt etter å ha gått fra huset til en venn i nærheten av Freudenberg, som ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen. Dagen etter ble hun funnet drept i et skogsområde nær hjemmet sitt.

– Jenta døde som følge av en omfattende knivskader og påfølgende blodtap, sier statsadvokat Mario Mannweiler i Koblenz på en pressekonferanse tirsdag. Han sier det ikke var tegn på noen seksualforbrytelse.

Sjefen for politiets drapsavsnitt, Florian Locker, sier to jenter på 12 og 13 år har «forklart seg om saken og tilstått forbrytelsen». Han sier de to kjente Luise.

Av hensyn til de mistenktes alder ønsket han ikke å gi nærmere opplysninger. Den kriminelle lavalderen i Tyskland er 14 år, og jentene kan dermed ikke holdes strafferettslig ansvarlig.

Drapsvåpenet er foreløpig ikke funnet.

