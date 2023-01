Tysk utenriksminister sier Polen kan sende stridsvogner til Ukraina

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sier Tyskland ikke vil stå i veien for at Polen sender Leopard-stridsvogner til Ukraina. Det sa hun i et intervju med den franske TV-kanalen LCI, ifølge Reuters.

– Foreløpig er ikke spørsmålet blitt stilt, men om vi ble spurt, ville vi ikke stått i veien, sa Baerbock i intervjuet.

Polen har tidligere sagt at de vil sende stridsvognene som Ukraina har etterlyst. Men siden de er produsert i Tyskland, har beslutningen måttet vente på godkjennelse fra tysk side.

Tidligere i kveld åpnet Frankrikes president Emmanuel Macron for at Frankrike også skal kunne sende stridsvogner til Ukraina.

Stridsvognene er avgjørende i krigen, ettersom de gjør at ukrainske styrker kan rykke langt lenger frem når russiske styrker går i retrett. Dermed vil det bli mulig å gjenvinne større territorium raskere.