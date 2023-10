Tyrkias innenriksminister: Eksplosjon i Ankara var terrorangrep

Den tyrkiske innenriksminister sier at to selvmordsbombere angrep utenfor bygningen der Tyrkias innenriksdepartement holder til i hovedstaden Ankara, ifølge Reuters.

Innenriksministeren sier at den ene selvmordsbomberen «ble nøytralisert», mens den andre sprengte seg selv.

Han kaller eksplosjonen for et terrorangrep og opplyser at to sikkerhetsbetjenter ble såret.

Tyrkiske medier meldte tidligere i dag at det hadde vært en eksplosjonen i nærheten av parlamentet og regjeringskvartalet, og et område var sperret av.

I dag åpnes det tyrkiske parlamentet igjen etter sommerferien.