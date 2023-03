Tyrkia: Vil truleg godkjenne finsk Nato-søknad

Det tyrkiske parlamentet vil truleg godkjenne Finlands Nato-søknad før valet i mai, seier kjelder til Reuters. Dei opnar for at Finland bli medlem uavhengig av Sverige. Finlands president reiser torsdag på eit to dagar langt besøk til Tyrkia.