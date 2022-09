TV2: Dømt utilregnelig - får likevel arve faren

Sønnen til Tor Kjærviks dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på faren. Han mister likevel ikke arveretten til sin far.

Den 37 år gamle sønnen til Tor Kjærvik er også dømt for drapsforsøk mot Merete Bertheussen, Tor Kjærviks samboer gjennom 20 år. For Bertheussen var det viktig at tiltalte skulle miste retten til å arve faren. Også statsadvokaten mente at tiltalte skulle miste arveretten.