TV-kanal: 26 skadd og én drept i skyting i USA

26 skal være skadd og én drept i en masseskyting i byen Akron i delstaten Ohio i USA.

Det melder TV-kanalen News 5 Cleveland.

Gjerningspersonen skal være på frifot.

Ifølge lokale myndigheter skjedde skytingen like over midnatt lokal tid, skriver kanalen.

Politiet fant dusinvis av tomhylser og et våpen på stedet.

Det var flere som ringte inn til nødnummeret om hendelsen, og rapporterte om at flere var skutt. Like etter tok skuddofre seg til sykehus i nærheten.

Et bilde publisert i News 5 Cleveland viser 36 bevismarkører på bakken i ei gate. Bevismarkører brukes for å vise overfor kriminalteknikere hvor det ligger et mulig bevis, for eksempel en tomhylse.

Politiet i området ber om tips i saken.