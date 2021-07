TV-fotograf banka opp, døydde

TV-fotografen Alexander Lashkarava er død etter at han vart banka opp av ytre-høgre-tilhengjarar under ein protest mot ein pride-marsj i Tbilisi i Georgia i førre veka. Lashkarava fekk skader i hovudet og vart funnen død i senga si søndag, opplyser den uavhengige TV-kanalen TV Pirveli der han jobba. Regjeringa var varsla at saka skal granskast.

Minst 50 journalistar vart angripne av anti-LGBT-grupper i Tbilisi same dagen, skriv The Guardian. Ifølgje organisasjonen Reportarar Utan Grenser (RSF) hadde journalistane skader som omfatta hjerneristing, kjemiske brannsår og brekte armar.