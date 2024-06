TV 2: Voldtektsdømt mann har rømt fra Oslo fengsel

En far som er dømt for grove voldtekter mot to av døtrene sine, har torsdag ettermiddag rømt under soning i Oslo fengsel, melder TV 2.

– Vi har akkurat fått beskjed i kveld og håper at politiet prioriterer dette og gjør alt de kan, sier bistandsadvokat Annette Rygg til kanalen.

Mannen skal ha rømt i forbindelse med at han ble fremstilt for et en helsesjekk utenfor fengselet.

Han er også dømt for trusler mot sin ekskone, men har hele tiden nektet straffskyld i sakene han er dømt for.