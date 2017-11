TV 2: Syria-farar dømd til fengsel

Ein 34 år gammal mann frå Verdal er dømd til fengsel i sju og eit halvt år for terrordeltaking og terrorforbund. Det melder TV 2. Dommen fall i Oslo tingrett måndag. Mannen reiste til Syria i 2014 for å kjempe for IS, før han blei arrestert i 2016.