TV 2: Ingen nordmenn ut av Gaza før tidligst tirsdag

Så langt har over 300 amerikanske og 100 britiske statsborgere blitt evakuert fra Gazastripen. Ingen norske statsborgere har fått forlate området ennå.

Søndag opplyser Norges ambassadør til Egypt, at grenseovergangen Rafah vil være stengt for de litt over 200 nordmennene, halvparten av dem barn, som sitter fast i Gaza.

– Ingen vil kommer over grensen mandag. Neste håp er tirsdag, sier ambassadør Hilde Klemetsdal til TV 2.

Utenriksminister Espen Barth Eide har snakket med den nasjonale israelske sikkerhetsrådgiveren Tzachi Hanegbi og bedt om at også norske borgere skal få forlate området.

– Jeg uttrykte min dype bekymring for de sivile i Gaza, og behovet for å gjøre det mulig for nordmenn å forlate Gaza gjennom Rafah, sa Eide i en pressemelding lørdag.

– I løpet av de siste dagene, gjennom ganske intense forhandlinger, har vi klart å få ut mer enn 300 fastboende amerikanere og familiemedlemmene deres, sa sikkerhetsrådgiver Jonathan Finer ved Det hvite hus til CBS News søndag.

Amerikanske myndigheter regner med at det er et visst antall amerikanere som fremdeles befinner seg i det beleirede palestinske området.

– Over 100 britiske statsborgere har klart å krysse grensen fra Gaza og kommet seg inn i Egypt via Rafah, sier visestatsminister Oliver Dowden i Storbritannia til BBC.

Videre sier Dowden at han er skuffet over at grenseovergangen igjen ble stengt i lørdag.

– Vi følger nøye med på situasjonen, og vi håper at grenseovergangen vil åpne igjen i dag, slik at flere britiske statsborgere kan forlate området.

NRK / NTB