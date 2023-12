TV 2: Fredrik Græsvik slutter i TV 2

I et intervju med TV 2 bekrefter den kjente TV-profilen at han har tatt sluttpakke, i likhet med flere andre profilerte TV 2-ansatte.

– De andre som har tatt sluttpakke har jo sagt at det har vært som et kjærlighetsforhold er over. At de får en sorg. For meg har det vært et over 30 år langt forhold som tar slutt. Vi flytter i alle fall fra hverandre, TV 2 og jeg, sier Græsvik til kanalen.

Græsvik har siste arbeidsdag i TV 2 på nyttårsaften. Han har lang fartstid som korrespondent og utenriksreporter bak seg.

Nå sier han at han vil skrive bok, lage en podkast og har flere andre prosjekter på gang.