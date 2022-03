TV 2: Drapssikta fengsla i fire veker

Agder tingrett har bestemt at mannen som er sikta for dobbeltdrap på kona og dottera si i Kristiansand er fengsla i fire veker, med to veker i full isolasjon, melder TV 2. Den sikta er innlagd på sjukehus, og har så langt ikkje vore i stand til å la seg avhøyre.