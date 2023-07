TV 2: Dobbeltdrapssiktet er tidligere dømt for dobbeltdrap

Mannen som er siktet for dobbeltdrapet på Sandaker fredag kveld, er ifølge opplysninger til TV 2 tidligere dømt for et annet dobbeltdrap.

Han skal ha blitt løslatt fra sikringsdommen i 2012.

Siktede har erkjent de faktiske forholdene.