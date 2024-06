TV 2: Anker dom for gruppevoldtekt på kirketrapp

En av de to som forrige uke ble dømt for grov voldtekt og medvirkning til voldtekt av en jente under 14 år i Molde anker dommen. Det melder TV 2.

Voldtekten skjedde i fjor sommer, midt på lyse dagen ved Molde domkirke.

En 18-åring og en 19-åring ble dømt. 18-åringen har anket, 19-åringen har ikke bestemt seg ennå, ifølge TV 2.