TV 2-sjefer saksøker kanalen

To programredaktører i TV 2 saksøker kanalen for usaklig oppsigelse. Rettssaken er berammet til januar., skriver NTB. TV 2 er inne i en omfattende nedbemanningsprosess der det skal kuttes 177 faste ansatte for å spare 350 millioner kroner innen 2020.