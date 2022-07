Tusenvis av laks på rømmen i Kristiansund

8.500 laks rømte mandag fra en transportbåt i Kristiansund. Til nå er 1.150 av disse blitt fanget igjen.

Det er laksesmolt som har rømt. Fisken var på vei til et oppdrettsanlegg, skriver IntraFish.

Rømmingen er en veldig uønsket hendelse, opplyser Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet.

– Det et uheldig tidspunkt for smolt å rømme, den har en større sjanse for å komme tilbake til elvene, sier hun.

Det er satt i gang gjenfangst av fisken.

(NTB)