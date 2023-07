Turister evakuert fra Korfu i natt

I løpet av natta har det blitt iverksatt evakuering med båter fra to steder som er truet av skogbranner på den greske øya Korfu, opplyser den greske kystvakten til BBC.

I alt seks kystvaktfartøyer og ni private båter har deltatt i nattas evakuering.

Skogbrannene har allerede ødelagt flere hus i minst to landsbyer nord for Korfu by.

Myndighetene har sendt ut nødmelding med evakueringsvarsel for deler av Korfu, blant annet for landsbyene Viglatouri og Nisaki.