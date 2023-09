Tupac-mistenkt arrestert

Politiet i Las Vegas har arrestert en mann mistenkt i drapssaken etter at Tupac ble skutt og drept i 1996, melder nyhetsbyrået Associated Press.

Mannen som er pågrepet har angivelig tilknytning til personen politiet mistenker står bak drapet på Tupac.

Det er foreløpig ikke kjent hva mannen er siktet for, men vedkommende har lenge vært kjent for etterforskerne. Mannen har selv innrømmet i intervjuer og i en egen selvbiografi fra 2019 at han var i bilen da skuddvekslingen skjedde, skriver NTB.

Tupac var bare 25 år da han døde.