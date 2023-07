Tui kansellerer alle reiser til Rhodos frem til tirsdag

- Vi kansellerer alle reiser til Rhodos frem til tirsdag, det bekrefter kommunikasjonssjef for Tui, Anne Mørk-Løwengreen, til NRK.

Bakgrunnen for kanselleringen er skogbrannene som herjer på den populære greske ferieøya. Kraftig vind de siste dagene har gjort at brannen har spredt seg utover øya og gjort slukkingen krevende for brannmannskapene.

Reiseselskapene Ving og Apollo har tidligere kansellert reising til de berørte områdene søndag, men ikke hele øya som Tui nå gjør.

Over 30.000 mennesker er evakuert fra den truende skogbrannen som er ute av kontroll på Rhodos.

Brannvesenet har kategorisert hele østkysten av det greske fastlandet, samt øyene Evvia og Rhodos, som kategori 5-områder, det vil si det høyeste på en skala for risiko for brann.

Ifølge gresk politi er dette den største evakueringen som følge av en brann i Hellas sin historie, skriver AFP.

Saken oppdateres.