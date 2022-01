Tsunamibølge på 1,2 meter traff Tonga

– En tsunamibølge på 1,2 meter er observert ved Nukualofa, tvitret Australias meteorologiske byrå, ifølge AFP.

Nukualofa er hovedstaden i Tonga og landets største by.

Lørdag morgen kom meldingen om tsunamivarsel. Det er utstedt tsunamivarsler for Samoa, Fiji og New Zealand, der folk blir bedt om å holde seg unna strender, havneområder og elver.

Det blir også meldt at aske faller over øygruppen, og at telefonlinjene er nede.

– Folk i eller i nærheten av sjøen bør komme seg ut av vannet, vekk fra strendene og kystområdene og vekk fra havner, elver og elvemunninger, heter det i en melding fra myndighetene i New Zealand.

Tongas meteorologiske tjenester utstedte tidligere et tsunamivarsel som gjelder for hele Tonga. Vulkanutbruddet startet lørdag og er det foreløpig siste av en rekke spektakulære utbrudd i vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai, skriver NTB.