Trusselsituasjon i Vardø i natt: Politiet avfyrte skudd

Politiet ble i natt klokken 02:33 utkalt i forbindelse med at en mann i 50-årene forsøkte å tenne på et hus hvor flere personer befant seg. Mannen stakk fra stedet og i forbindelse med pågripelsen av ham oppsto det en trusselsituasjon hvor politiet så seg nødt til å avfyre et skudd rettet mot beinet til mannen. Det skriver politiet i en pressemelding. Mannen er nå fraktet til Kirkenes sykehus for behandling av skuddskadene. Det skal ikke være snakk om livstruende skader, opplyser leder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen i Finnmark Politidistrikt.

Tre personer kom seg ut av boligen som ble påtent og skal ikke ha fått skader. Brannen ble slukket umiddelbart.