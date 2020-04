Trur Stortinget må droppe sommarfri

Statsminister Erna Solberg seier til NTB at ho trur Stortinget må droppe sommarfri i år. – Me har sagt at med den situasjonen me har no, må Stortinget ha ein form for bemanning i sommar, viss ikkje har me ikkje større fullmakter, seier ho.