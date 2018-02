Trumps kommunikasjonssjef går av

Kommunikasjonssjef i Det hvite hus og en av Donald Trumps nære rådgivere i flere år, Hope Hicks, trekker seg fra stillingen, skriver The New York Times. Ifølge avisa har 28 år gamle Hicks fortalt kollegaer at hun har oppnådd hva hun kunne i jobben.