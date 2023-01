Trumps eks-finansdirektør dømt til fengsel

Trump-organisasjonens tidligere finansdirektør Allen Weisselberg er dømt til fem måneders fengsel for skattesvindel.

Weisselberg var tiltalt for å ha mottatt mer enn 1,7 millioner dollar under bordet fra Trump Organization over flere år, blant annet i form av ubeskattede goder som leie, betaling av bilutgifter og studieutgifter.

Weissenberg erkjente i august straffskyld i skatteunndragelse.