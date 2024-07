Trump: – Viktigere enn noen gang at vi står samlet

Ekspresident Donald Trump skriver på hans sosiale plattform at han ber for ofrene etter skytingen på valgkampmøtet i Pennsylvania. Han ønsker de to mennene som ble kritisk skadet god bedring.

– Det er viktigere enn noen gang at vi står samlet, viser vårt sanne ansikt som amerikanere og ikke lar ondskap vinne, skriver han.