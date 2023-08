Trump: – På vei til Washington, D.C. for å bli arrestert

Donald Trump skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social at han er på vei til USAs hovedstad for å bli arrestert.

– Jeg er nå på vei til Washington D.C. for å bli arrestert for å ha utfordret et korrupt, rigget og stjålet valg, skriver Trump.

USAs tidligere president er tiltalt på fire punkter for forsøk på å omgjøre valget i 2020.

– Det er en stor ære, fordi jeg blir pågrepet for dere, skriver han torsdag.

Han har flere ganger hevdet at valget ble «stjålet». Det finnes ikke holdepunkter for at valgresultatet ikke er riktig.

6. januar 2021 stormet en mengde Trump-supportere kongressen i USA for å prøve å hindre seremonien der Joe Biden formelt skulle bli utvalgt til president. Han hadde da blitt valgt høsten 2020.

Det er spesialetterforsker Jack Smith som har ledet etterforskningen og tatt ut tiltale mot den tidligere presidenten. Tiltalen kom tirsdag denne uken.

Eksperter har tidligere sagt at det ikke er noe i veien for at Trump stiller som president, eller blir valgt, selv om han har en tiltale mot seg, eller skulle ende opp med å bli dømt.

Trump er favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat til valget neste høst.