Trump sier han vil vitne i «hysjpenge-saken»

Dommeren i den såkalte «hysjpenge-saken» mot Donald Trump avviste fredag nok et forsøk fra ekspresidenten på å utsette saken.

Trumps advokater argumenterte blant annet med at utvalget av jurymedlemmer kan ha fått med seg den eksepsjonelt skadelige nyhetsdekningen av saken.

Dommer Juan Merchan var ikke overbevist. Han omtaler argumentasjonen som ikke holdbar.

Trump anklages for å ha forfalsket regnskap for å skjule betalinger han gjorde til pornoskuespilleren Stormy Daniels for å få henne til å tie om et seksuelt forhold hun hevder å ha hatt med Trump i 2006.

Donald Trump sa fredag kveld at han planlegger å stille i rettssaken som starter mandag.

På spørsmål fra journalister fredag kveld fikk Trump spørsmål om det ville være juridisk risikabelt å vitne

– Jeg vitner. Alt jeg kan gjøre er å fortelle sannheten, og sannheten er at det ikke er noen sak, sier Trump. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Han har flere ganger forsøkt å få rettssaken utsatt uten å nå frem.

(NTB/NRK/AFP/AP)