Trump saksøker kvinnen som vant overgrepssøksmål mot ham

USAs tidligere president Donald Trump har levert inn et motsøksmål mot E. Jean Carroll, skribenten som vant fram med et søksmål mot ham for seksuelle overgrep.

I mai kom en jury fram til at Trump hadde forgrepet seg på – men ikke voldtatt Carroll.

Trumps saksøker henne for ærekrenkelse og hevder voldtektsanklagen var usann. (NTB-Reuters)