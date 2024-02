Trump og Biden ligger an til å vinne nominasjonsvalgene i Michigan

Flere amerikanske medier melder at tidligere president Donald Trump ligger soleklart an til å vinne nominasjonsvalget for det republikanske partiet i delstaten Michigan.

De melder også at sittende president Joe Biden gjør det samme for det demokratiske partiet.

Resultatet i tirsdagens nominasjonsvalg gjør det enda mer sannsynlig at høstens presidentvalg igjen blir et oppgjør mellom Joe Biden og forgjengeren Donald Trump, skriver NTB.

Stemmene er ikke ferdig talt opp, og resultatet er dermed ikke offisielt ennå.