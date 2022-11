Trump med ny kritikk av DeSantis: – Illojal og skinnhellig

Tidligere USA-president Donald Trump anklager den nyvalgte republikanske guvernøren i Florida, Ron DeSantis for å mangle lojalitet og klasse. Han kom med kritikken da han møtte journalister på Mar-a-Lago torsdag.

Trump beskrev DeSantis som «desperat» da han ba om Trumps støtte ved valget i 2017.

DeSantis overlegne seier i guvernørvalget i år har fått flere til å spørre om han vil stille i presidentvalget om to år. DeSantis har svart at han vil konsentrere seg om årets valg.

– Det er ikke riktig svar, sier Trump.

I en skriftlig uttalelse torsdag anklaget han også DeSantis for å være skinnhellig og for å spille et spill.