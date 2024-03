Trump klarer ikke å stille sikkerhet etter milliardbot

Donald Trump har ikke klart å skaffe kausjon for boten etter dommen på 464 millioner dollar, ifølge advokatene hans. Det skriver NBC.

Trump har tidligere ikke fått rettens medhold om å utsette betaling av gigantboten som han fikk i en bedragerisak i New York.

I en ankedomstol sa Trumps advokater at det å skaffe «bond», altså bevis på økonomisk sikkerhet for den aktuelle summen, som trengs for å anke, er en «praktisk umulighet».