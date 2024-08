Trump går med på tre debatter mot Harris

På en pressekonferanse torsdag kveld sier Donald Trump at han vil møte Kamala Harris til tre debatter i september.

Under pressekonferansen blandet han sammen datoene, men Trump-kampanjen sendte ut en rettelse. Debattene skal gå 4. september hos Fox, 10. september hos ABC og 25. september hos NBC.

Trump sier at Harris-kampanjen må svare og bli enige om vilkårene for debattene. Ifølge ham skal også CBS holde en debatt mellom visepresidentkandidatene.

ABC skriver på X at de skal holde debatten 10. september, og at både Trump og Harris har takket ja.

Han holdt pressekonferansen på eiendommen sin Mar-A-Lago i Florida. Dette er første pressekonferanse han holder siden april.

Trump var som vanlig kritisk til konkurrenten Harris, og mener at hun ikke burde stille i valget.

– Jeg skulle helst stilt til valg mot noen andre, sier han.

Trump sa også at det kom til å bli et fredelig maktskifte etter valget, men er skeptisk til hvorvidt det blir et «ærlig valg» eller ikke. Han hevder at maktskiftet var fredelig i 2021, til tross for stormingen av Kongressen 6. januar.