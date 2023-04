Trump forklarte seg i sju timer i bedragerisak

USAs ekspresident Donald Trump svarte på spørsmål i nesten sju timer i New York, da han møtte til vitneforklaring i den sivile bedragerisaken.

Tidligere har Trump nektet å forklare seg, men torsdag møtte han advokater for New Yorks justisminister Letitia James hele dagen.

Like etter at Trump gikk inn i skyskraperen på Manhattan som huser James' kontorer, sa hans advokat Alina Habba at han ikke bare er «villig, men også ivrig» etter å forklare seg.

Etter vitneforklaringen sa Christopher Kise, en advokat for Trump-organisasjonen, at ekspresidenten hadde brukt nesten sju timer på å «i detalj beskrive sin ekstraordinære forretningssuksess». (NTB)