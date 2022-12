Trump foreslår å oppheve grunnloven

Tidligere president Donald Trump skriver på Truth Social at den amerikanske grunnloven bør oppheves slik at han kan innsettes som president, skriver CNN. Han mener fortsatt at han vant valget i 2020 og hevder det var omfattende valgfusk.

Trumps utbrudd kom etter at interne e-poster fra Twitter ble kjent, der ansatte diskutere hvordan de skulle behandle en historie i New York Post om innhold som skal ha blitt funnet på laptopen til Joe Bidens sønn Hunter. Twitter-ansatte fryktet at nyheten kunne være basert på russisk hacking.

Dette mener Trump beviser at de store teknologiselskapene og Demokratene står i ledtog for å holde ham borte fra Det hvite hus.