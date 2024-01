Trump anker etter å ha blitt dømt til å betale 870 millioner kroner

En jury i New York har dømt Donald Trump til å betale 83,3 millioner dollar i erstatning til kvinnen E. Jean Carroll. Han er dømt for å ha kommet med nedsettende kommentarer mot henne i 2019, ifølge Reuters.

USAs tidligere president sier han anker dommen, ifølge en melding på hans eget sosiale medium. Der kaller han avgjørelsen for latterlig.

Carroll anklaget Trump for å ha ødelagt ryktet hennes som pålitelig journalist ved å nekte for at han voldtok henne for nesten tre tiår siden. Carroll er en tidligere skribent som hevder at Trump voldtok henne i et prøverom midt på 1990-tallet.

Trump var ikke i rettssalen da dommen ble lest opp. Han forlot rettssalen klokka 22 fredag kveld norsk tid.