Trump angriper Biden

Mens folk over hele USA lørdag markerte 20-årsdagen for 11. september ved å minnes de mange døde, valgte Donald Trump å markere dagen ved å publisere en video der han gyver løs på Joe Biden.

Den forrige presidenten kritiserte den sittende for en mislykket tilbaketrekning i Afghanistan, etter at Taliban tok makten igjen 15. august

– Lederen av vårt land så ut som en tulling, og det må aldri skje. Årsaken er dårlig planlegging, utrolig svakhet og ledere om virkelig ikke forstod hva som skjedde, sier Trump i videoen.

– Dette er det tjuende året av denne krigen, og skulle ha vært et år for seier, ære og styrke. I stedet gikk Joe Biden og hans ubrukelige regjering på et nederlag og overga seg, sier Trump.

USA angrep Afghanistan høsten 2001, etter al-Qaidas angrep mot USA og fordi Taliban lot terroroganisasjonen operere fra landet.

Trump gjorde en avtale med Taliban om å trekke amerikanske soldater ut av landet. Det er denne avtalen Joe Biden i stor grad har overholdt.