Truet med våpen under beverjakt

En mann fra Akershus er pågrepet etter at han skal ha truet to andre jegere med skytevåpen under beverjakt i helgen. Ifølge politiet avfyrte mannen også skudd. Mannen ble pågrepet i Aurskog-Høland tirsdag kveld, skriver Romerikes Blad.