Trudde ikkje krigen ville vare så lenge

President Alexander Lukasjenko seier i eit intervju med nyheitsbyrået Ap, at han ikkje trudde Russlands «operasjon» i Ukraina ville «dra ut på denne måten».

– Men eg er ikkje djupt nok i dette problemet nok til å seie om det går etter planen, som russarane seier, eller som eg kjenner det.

Han påstod òg at Ukraina «provoserte Russland» og insisterte på at Kviterussland står for fred.

– Eg vil slå fast ein gong til, eg føler at denne operasjonen har drege ut, seier Lukasjenko.