Tror Norge kan unngå ny smittebølge

Folkehelseinstituttet (FHI) mener Norge trolig vil oppleve flere mindre smittetopper fremover, men at en større smittebølge kan unngås. Fagdirektør Frode Forland ved FHI ser for seg et bølgeterreng framover der flere mindre utbrudd må slås ned.