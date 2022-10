Tror dronene brukes for å skape frykt

Det mener oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole.

Den siste uken er sju russiske borgere varetektsfengslet for det politiet anser for å være ulovlig bruk av droner. Karlsen maner til ro, og sier til NRK onsdag kveld at folk bør «keep calm and carry on».

– Russland har en felles strategi for hele Europa nå, og den er å skape usikkerhet. Dette er slik sett en god tid for å skape frykt og redsel, sier obersten, og legger til:

– Om det russiske regimet er tilknyttet dronehendelsene, så heller jeg nok mot at det er for å skape usikkerhet – ikke at det har noe med etterretning å gjøre.