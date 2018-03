Tror det blir travelt for Røde Kors

Det er betydelig snøskredfare flere steder i landet, og Røde Kors forbereder seg nå på det de tror blir en travel påske for mannskapet. Etter et døgn i beredskap har hjelpekorpsene allerede brukt over 175 timer på blant annet søk i skred, melder NTB.