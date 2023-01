Tromsø på New York Time siste over plasser å besøke i 2023

Den amerikanske storavisa New York Times har kåret Tromsø til verdens 10. beste reisemål i 2023. Tromsø fremheves for klar luft og nordlyset.

– Det har en helt enorm markedsverdi. New York Times er en av de største og mest anerkjente avisene i verden. Dette er veldig stort, og et resultat av hardt arbeid over tid av mange ulike aktører og personer, sier reiselivssjef i Visit Tromsø, Lone Helle, til Nordlys.

1. London

2. Morioka, Japan

3. Monument Valley Navajo Tribal Park, USA

4. Kilmartin Glen, Skottland

5. Auckland, New Zealand

6. Palm Springs, USA

7. Kangaroo Island, Australia

8. Vjosa River, Albania

9. Accra, Ghana

10. Tromsø

På lista over de 52 reisemålene ligger også den danske byen Odense på 28. plass. Tromsø og Odense er de eneste nordiske stedene på lista.