Trolig nye tiltak for skoler

Det blir trolig strengere tiltak for smittevern i skoler og barnehager neste uke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Det er ventet at regjeringen innfører nye koronatiltak neste uke, etter at smittetallene har økt i det siste.



– Vi kan i hvert fall vente en respons hvis ikke R-tallet går ned. Vi tåler ikke om tallet ligger høyt i mange dager etter hverandre, sier Nakstad til NRK.



Nakstad sier de trolig vil finslipe råd og retningslinjer for skoler, for å slå ned mulige utbrudd i barnehager og skoler. Myndighetene vil også målrette innsatsen der det er smitte, og forsøke å redusere kontakten mellom mennesker i utbruddsområder raskt.