Trevarefabrikk totalskadd i brann

Det brøt natt til torsdag ut brann i en trevarefabrikk på Fenstad i Nes på Romerike. Fabrikken er totalskadd, og det var fare for spredning til boliger.

Nødetatene meldte om brannen ved 3.15-tiden natt til torsdag. Ifølge politiet sto flammene da ut av vegger og tak.

– Det brenner veldig godt i bygget. Fra et nabohus er det evakuert to stykker, mens de som bor i et annet hus, var bortreist, fortalte operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

Etter hvert fikk brannmannskapene kontroll på brannen, og det var ikke lenger fare for spredning til de to nabohusene.