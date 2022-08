Tretten bru i Gudbrandsdalen har kollapset

Politiet i Innlandet fikk 07:34 mandag morgen melding om at Tretten bru i Gudbrandsdalen hadde kollapset.

Det står videre at en lastebil og en personbil skal har havnet i vannet. De to sjåførene er gjort rede for, bekrefter politiet til TV 2 klokken 08.18.

– Vi begynner å få oversikt, men kan ikke utelukke at det er ytterligere folk som har gått i vannet, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til kanalen.

Klokken 08:34 skriver politiet i en pressemelding at de nå jobber med å sikre lastebilen. De skriver også at situasjonen per nå er uoversiktlig.

Fylkesvei 254, som går over broen, er stengt.

E6 er også stengt i begge retninger som følge av ulykken, ifølge Vegtrafikksentralen.