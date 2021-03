Treningssentre kun for bosatte

Treningssentre over hele landet kan fra torsdag ikke lenger slippe inn folk fra andre kommuner. Treningssentrene vil kun være åpne for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling. Regjeringen innfører samtidig forbud mot innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere. Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering, skriver NTB.