Trekker seg fra møte med EU

Legemiddelselskapet AstraZeneca trekker seg fra et planlagt møte om forsinkelsene i leveransene av vaksiner, melder Reuters. Selskapet er blitt sterkt kritisert av EU etter å ha varslet en dramatisk reduksjon i leveransene. Den forsinkede leveransen kan føre til at vaksineringen kan bli opp mot to måneder forsinket i Norge.